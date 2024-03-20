От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире

Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество всем остальным.

Об этом пишет Focus2Move.

Вторую позицию в рейтинге заняла Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).

Серд других лидеров рейтинга:

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Renault Nissan Alliance – 6,9 млн ед. (+5,8%).

Stellantis – 6,5 млн ед. (+3,2%).

GM – 6,2 млн ед. (+3,3%).

Honda Motor – 4,1 млн ед. (+4,2%).

Ford – 3,9 млн ед. (+4,5%).

Suzuki – 3,05 млн. ед. (-0,2%).

На десятом месте китайская BYD – поднявшись на 3 позиции – с 2,6 миллионами продаж (+46,3%). Китайская группа достигла лучших результатов, чем Tesla (рост на 22,0%), хотя она все еще продает многие автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Напомним:

В феврале украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей. Относительно прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

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