Государственная служба занятости в этом году запустит приложение с вакансиями

В этом году Государственный центр занятости планирует запустить мобильное приложение Службы занятости с доступом к Единому порталу вакансий.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью "Интерфакс-Украина".

"В этом году запустим мобильное приложение Службы занятости, где каждый украинец, независимо от регистрации, сможет найти для себя всю необходимую информацию о Службе занятости, услугах, в частности будет подгружен и Единый портал вакансий. Уверена, что это упростит коммуникацию на рынке труда между соискателями и работодателями, оставив в прошлом бюрократические сложности", - рассказала она.

По словам Жовтяк, целью ведомства в текущем году является упрощение и оцифровка всех действующие услуг и сервис, а также убрать бумажный документооборот там, где он остается частью процесса обслуживания.

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"Мы наработали новую технологию обслуживания клиентов, которую планируем вскоре воплотить в жизнь. Намерены сделать часть наших услуг в дистанционном обслуживании, поскольку не всегда уместен физический визит человека в центр занятости, особенно когда для него отсутствуют предложения желаемой работы", - рассказала Жовтяк.

Директор центра пояснила, что если в Службе занятости будут видеть, что на сегодня для человека нет предложений, то общение с ним может вестись в дистанционном режиме с использованием удобных средств коммуникации для обеих сторон.

"Наша амбициозная цель - изменить все в этом году. И это дает толчок к оптимизации наших действий. Например, если мы подберем для человека предложение работы, то карьерный советник дистанционно через электронный кабинет клиента сможет направить его на собеседование к работодателю. А работодатель, через свой электронный кабинет сможет отправить отзыв на такого кандидата", - добавила она.

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Напоминаем:

Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости на конец 2023 года составляла 40 тыс единиц, что вдвое больше, чем по состоянию на конец 2022 года.