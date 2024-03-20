Разработчик адронного коллайдера прекратит сотрудничество с 500 учеными, связанными с РФ
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) - разработчик Большого адронного коллайдера - прекратит сотрудничество с учеными, связанными с российскими организациями.
Об этом сообщило российское агентство "РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя CERN Арно Марсолье.
"В настоящее время у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из них не проживает в этом регионе [в Швейцарии]. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", - рассказал Марсолье.
Чиновник уточнил, что работу, которой занимались эти ученые на Большом адронном коллайдере, возьмут на себя другие люди.
Кроме этого он напомнил, что CERN больше не получает финансирование от России.
Напоминаем:
Россия развивает и масштабирует целую систему киберагрессии на национальном уровне. К ней привлекают студентов российских вузов.