Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) - разработчик Большого адронного коллайдера - прекратит сотрудничество с учеными, связанными с российскими организациями.

Об этом сообщило российское агентство "РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя CERN Арно Марсолье.

"В настоящее время у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из них не проживает в этом регионе [в Швейцарии]. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", - рассказал Марсолье.

Чиновник уточнил, что работу, которой занимались эти ученые на Большом адронном коллайдере, возьмут на себя другие люди.

Реклама:

Кроме этого он напомнил, что CERN больше не получает финансирование от России.

Напоминаем:

Россия развивает и масштабирует целую систему киберагрессии на национальном уровне. К ней привлекают студентов российских вузов.

Реклама: