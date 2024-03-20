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Разработчик адронного коллайдера прекратит сотрудничество с 500 учеными, связанными с РФ

Среда, 20 марта 2024, 10:57 - Анастасия Жарикова

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) - разработчик Большого адронного коллайдера - прекратит сотрудничество с учеными, связанными с российскими организациями. 

Об этом сообщило российское агентство "РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя CERN Арно Марсолье.

"В настоящее время у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из них не проживает в этом регионе [в Швейцарии]. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", - рассказал Марсолье. 

Чиновник уточнил, что работу, которой занимались эти ученые на Большом адронном коллайдере, возьмут на себя другие люди. 

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Кроме этого он напомнил, что CERN больше не получает финансирование от России.

Напоминаем:

Россия развивает и масштабирует целую систему киберагрессии на национальном уровне. К ней привлекают студентов российских вузов. 

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наука атомная энергетика
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