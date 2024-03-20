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Курс валют на 20 марта: Нацбанк впервые ослабил гривну до 39,14 за доллар

Среда, 20 марта 2024, 09:45 - Анастасия Жарикова

На 20 марта официальная гривня впервые упала до уровня более 39 за доллар, курсы в банках и на "черном рынке" повысились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 39,22 - 39,33 грн против котировок в 38,98 - 39,32 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 42,76- 42,96 грн против курса 42,49- 42,65 грн за евро накануне. 

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Официальный курс доллара установили на уровне 39,1338 грн, евро - 42,4641 грн (накануне доллар - 38,9744 грн, евро - 42,4470 грн). 

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США - 38,85 - 39,35 грн (курс на 19 марта - 38,7 - 39,2 грн);
  • Евро - 42,3 - 42,95 грн (курс на 19 марта - 42,2 - 42,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,7 - 39,3 грн;
  • Ощадбанк - 38,95 - 39,5 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,7 - 39,2 грн. 

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,21 грн за доллар, monobank - 39,2 грн. 

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Экономическая правда

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