Швеция приняла постановление о предоставлении Украине специальных экспортных кредитных гарантий
Компании-экспортеры смогут подавать заявки на получение экспортных кредитных гарантий от Шведского экспортно-кредитного агентства.
Об этом говорится в сообщении National Export Credits Guarantee Board (EKN) Швеции.
Гарантии должны касаться экспорта в Украину, который может способствовать развитию и благосостоянию Украины.
Специальные экспортные кредитные гарантии делают инвестиции в Украину проще и менее рискованными для шведских компаний.
Это означает улучшение возможностей для экспорта товаров первой необходимости в Украину и, таким образом, может способствовать экономическому развитию и восстановлению.
Правительство Швеции также решило открыть офис торгового секретаря в Киеве и назначить нового торгового секретаря в Украине.
"Экспортные кредитные гарантии и создание нового торгового офиса в Киеве облегчат инвестирование шведских компаний в Украину. Это также является конкретным примером того, как правительство работает над усилением синергии между помощью, торговлей и продвижением бизнеса", - говорит министр по вопросам сотрудничества, развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.
Напомним:
В начале февраля правительство Швеции выделило в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (фонд E5P) 26,4 млн евро на поддержку проектов энергоэффективности в Украине.