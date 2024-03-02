Швеция приняла постановление о предоставлении Украине специальных экспортных кредитных гарантий

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Компании-экспортеры смогут подавать заявки на получение экспортных кредитных гарантий от Шведского экспортно-кредитного агентства.

Об этом говорится в сообщении National Export Credits Guarantee Board (EKN) Швеции.

Гарантии должны касаться экспорта в Украину, который может способствовать развитию и благосостоянию Украины.

Специальные экспортные кредитные гарантии делают инвестиции в Украину проще и менее рискованными для шведских компаний.

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Это означает улучшение возможностей для экспорта товаров первой необходимости в Украину и, таким образом, может способствовать экономическому развитию и восстановлению.

Правительство Швеции также решило открыть офис торгового секретаря в Киеве и назначить нового торгового секретаря в Украине.

"Экспортные кредитные гарантии и создание нового торгового офиса в Киеве облегчат инвестирование шведских компаний в Украину. Это также является конкретным примером того, как правительство работает над усилением синергии между помощью, торговлей и продвижением бизнеса", - говорит министр по вопросам сотрудничества, развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

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Напомним:

В начале февраля правительство Швеции выделило в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (фонд E5P) 26,4 млн евро на поддержку проектов энергоэффективности в Украине.