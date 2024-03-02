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Коммерческий корабль, атакованный хуситами в феврале, затонул в Красном море

Суббота, 2 марта 2024, 15:50 - Экономическая правда
Судно Rubymar
Судно Rubymar
GETTY IMAGES

Судно Rubymar под флагом Белиза, загруженное 41 000 тоннами удобрений, затонуло ночью в международных водах из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Bloomberg.

О том, что коммерческое судно, атакованное боевиками-хуситами в феврале, затонуло в Красном море, заявило международно признанное правительство Йемена, 

Инцидент угрожает экологической катастрофой в регионе.

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Судно набирало воду после ракетного обстрела хуситами в середине февраля, что заставило экипаж покинуть судно.

На прошлой неделе Центральное командование США заявило, что атака вызвала 29 километровое нефтяное пятно, предупредив, что разлив груза в море ухудшит воздействие на окружающую среду.

Напомним:

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Цены на нефть во вторник 27 февраля преимущественно удерживали уровень понедельника на фоне нападений на суда в Красном море, которые обострили беспокойство по поводу поставок.

торговля транзит кризис
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