Ціни на нафту зростають на тлі занепокоєння щодо нападів на судна в Червоному морі

Ціни на нафту у вівторок переважно утримували рівень понеділка на тлі нападів на судна в Червоному морі, які загострили занепокоєння з приводу поставок.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1 цент до 82,52 долара за барель до 04:35 за Гринвічем. А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 1 цент до 77,59 долара за барель.

"Занепокоєння з приводу перебоїв у судноплавстві в Червоному морі підтримало зростання цін на нафту протягом ночі", - сказав аналітик Тоні Сікамор.

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Атаки пов'язаних з Іраном хуситів призвели до зростання цін на вантажоперевезення і збільшення часу доставки. У понеділок Центральне командування США заявило, що 24 лютого хусити безуспішно випустили ракету по нафтовому танкеру "Торм Тор" під американським прапором в Аденській затоці.

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що сподівається на припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС в Газі до наступного понеділка.

Обидва нафтових бенчмарка зросли більш ніж на 1% в понеділок після зниження на 2-3% протягом попереднього тижня, оскільки ринки враховували більшу ймовірність того, що зниження ставок може затягнутися на довший час.

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Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід у понеділок у своїй дебютній промові дав зрозуміти, що він, як і більшість його колег з центральних банків, не поспішає зі зниженням процентних ставок. Висока вартість запозичень зазвичай знижує економічне зростання і попит на нафту.

Підтримку цінам на нафту у вівторок також надали ознаки поліпшення попиту в Китаї.

Економічна правда