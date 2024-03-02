В Украине накопили больше угля, чем предполагалось
Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
Украинские ТЭС и ТЭЦ имеют достаточно запасов для успешного завершения отопительного сезона.
По состоянию на конец февраля 2024 года на складах объектов тепловой генерации накоплено более 1 миллиона тонн угля. Это на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось графиком, утвержденным Министерством энергетики Украины перед отопительным сезоном 2023-2024 года.
"В частности, на конец февраля государственная компания "Центрэнерго" накопила на своих складах на более 161 тысячу тонн больше, чем предполагалось графиком накопления", - говорится в сообщении.
Напомним:
В начале февраля сообщали, что Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн.