В Украине накопили больше угля, чем предполагалось

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Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Украинские ТЭС и ТЭЦ имеют достаточно запасов для успешного завершения отопительного сезона.

По состоянию на конец февраля 2024 года на складах объектов тепловой генерации накоплено более 1 миллиона тонн угля. Это на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось графиком, утвержденным Министерством энергетики Украины перед отопительным сезоном 2023-2024 года.

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"В частности, на конец февраля государственная компания "Центрэнерго" накопила на своих складах на более 161 тысячу тонн больше, чем предполагалось графиком накопления", - говорится в сообщении.

Напомним:

В начале февраля сообщали, что Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн.

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