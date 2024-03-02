Экспорт СПГ из США снизился на 7% в феврале

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Американский экспорт сжиженного природного газа упал на 7% в феврале из-за меньшего количества дней в месяце, а также остановки работы завода в Техасе.

Об этом сообщает Reuters.

Падение пришло после рекордных поставок в прошлом году, которые вывели США на первое место в мире, опередив Катар и Австралию.

Как ожидается, США сохранят эту позицию и в этом году.

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Американский экспорт переохлажденного газа упал до 7,73 млн. метрических тонн (МТ) в феврале, по сравнению с 8,3 млн. МТ в январе и рекордными 8,6 млн. МТ, отгруженными в декабре.

Февральское снижение было вызвано, в первую очередь, остановкой одной из трех установок по сжижению газа на заводе Freeport LNG на острове Квинтана, штат Техас. Установка не работает уже более месяца из-за проблем с электродвигателем.

Ожидается, что установка не будет работать еще около двух недель, пока не завершится ремонт, что, вероятно, повлияет на мартовский экспорт СПГ.

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По данным финансовой компании Tudor Pickering & Holt, поставки американского газа на СПГ-заводы на прошлой неделе упали до 13,9 млрд куб. футов в сутки. Американские заводы работали на уровне около 95% загруженности, по сравнению с 97% в конце января.

В структуре экспорта наибольшую долю все еще занимает Европа, которая импортировала 4,62 млн. тонн, или 60,5% всех грузов, отгруженных в прошлом месяце, за ней следуют Азия и Латинская Америка, свидетельствуют данные о морских перевозках LSEG.

Доля Азии в экспорте подскочила до 1,96 млн тонн, или 25% грузов, по сравнению с 1,42 млн тонн, или 17%, в январе, тогда как доля Латинской Америки составила 0,49 млн тонн, или 6%, в феврале, по сравнению с 8,1% в предыдущем месяце, и сравнялась с декабрьской долей, свидетельствуют данные LSEG.

Напомним:

Цены на газ в ЕС упали до уровня, который в последний раз наблюдался до того, как РФ начала сокращать поставки в 2021 году, что дает надежду на то, что энергетический кризис, охвативший регион в течение последних трех лет, возможно, подходит к концу.