Ціни на газ в ЄС впали до рівня, який передував енергокризі

Ціни на газ в ЄС впали до рівня, який востаннє спостерігався до того, як РФ почала скорочувати поставки в 2021 році, що дає надію на те, що енергетична криза, яка охопила регіон протягом останніх трьох років, можливо, добігає кінця.

Про це пише Financial Times.

"Значний імпорт скрапленого природного газу, тепла погода і скорочення попиту внаслідок високих цін останніх років - все це допомогло зберегти запаси газу в підземних сховищах ЄС на історично високому рівні цієї зими, що чинило тиск на ціни", - пише газета.

У п'ятницю ціна Title Transfer Facility (TTF), яка є європейським еталоном, у пʼятницю, 23 лютого, впала до 22,53 євро за МВт-год, найнижчого рівня з травня 2021 року, і це вже третє поспіль щотижневе падіння поспіль..

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Енергетична криза в Європі розпочалася у 2021 році, коли регіон вийшов із тривалої холодної зими з низьким рівнем запасів природного газу.

Занепокоєння через обмеженість поставок посилилося, коли Росія почала поставляти менше газу до Європи, а трейдери тоді припускали, що це була тактика тиску на європейські уряди, включаючи Німеччину, щоб ті схвалили запуск газопроводу "Північний потік-2".

Ціни на газ досягли піку влітку 2022 року, злетівши в один момент до понад 300 євро/МВт-год, оскільки Росія продовжила скорочувати свої поставки в регіон після вторгнення в Україну та використання своїх багатих газових запасів у військових цілях.

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З того часу узгоджені зусилля країн ЄС щодо обмеження попиту, а також значний імпорт СПГ з таких країн, як США, і теплі зими допомогли пом'якшити кризу з постачанням газу в Європу.

"Європа вже пройшла своє найбільше випробування, яке сталося одразу після шокової втрати більшої частини російського газу", - сказала керівниця відділу європейського газового ціноутворення в Argus Media Наташа Філдінг.

Однак, перехід від залежності від російського газу, що постачається трубопроводами, до залежності від морських поставок СПГ, в основному від виробників зі США та Близького Сходу, означає, що Європа все ще може зазнати майбутніх цінових стрибків, додав Філдінг.

Економічна правда