Железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским восстановлено - УЗ

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Железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским, которое остановили накануне из-за деформации земляного полотна, восстановили.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Работы по устранению деформации земляного полотна завершены, движение поездов в/из Каменец-Подольского восстановлено. Спасибо всем привлеченным к ремонту железнодорожникам за круглосуточную работу, пассажирам - за терпение, а местным властям - за подставленное плечо с автотрансферами", — говорится в сообщении.

Напомним:

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Ранее, из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин-Гуменцы Хмельницкой области, было приостановлено железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским.