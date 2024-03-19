Железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским восстановлено - УЗ
Вторник, 19 марта 2024, 20:20 -
Железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским, которое остановили накануне из-за деформации земляного полотна, восстановили.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Работы по устранению деформации земляного полотна завершены, движение поездов в/из Каменец-Подольского восстановлено. Спасибо всем привлеченным к ремонту железнодорожникам за круглосуточную работу, пассажирам - за терпение, а местным властям - за подставленное плечо с автотрансферами", — говорится в сообщении.
Напомним:
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Ранее, из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин-Гуменцы Хмельницкой области, было приостановлено железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским.
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