Все разделы
Укр / Рус

Из-за деформации полотна остановлено движение поездов между Хмельницким и Каменец-Подольским

Воскресенье, 17 марта 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз
Проблемна ділянка
Проблемный отрезок сообщения

Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин-Гуменцы Хмельницкой области, было приостановлено сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци на своем канале в Telegram.

Отмечается, что причиной прекращения сообщения стал оползень, в Укрзализныце говорят, что работы по устранению могут длиться несколько суток.

В Укрзализныце изменили ряд маршрутов, которые соединяли Каменец-Подольский и Хмельницкий, это в частности:

Реклама:
  • 6382 Ларга - Каменец-Подольский (вместо Ларга - Хмельницкий);
  • 6383 Хмельницкий - Нигин (вместо Хмельницкий - Ларга);
  • 6384 Нигин - Гречаны (вместо Ларга - Гречаны).

При этом также уже было ограничено движение поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский, который был остановлен на станции Нигин, что в 10 километрах от Каменец-Подольского, пассажиров пересадили на автобусы.

Пасажири потягу Київ-Камʼянець-Подільський
Пассажиры поезда Киев-Камянец-Подольский
Укрзалізниця

В Укрзализныце также сообщили, что ведут переговоры о введении бесплатного автобусного перегона на проблемном участке.

Напомним:

Реклама:

"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях на период школьных весенних каникул.

Хмельницкий Укрзализныця железная дорога
Реклама:
Материалы по теме
Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать потерянные мощности 25 января 2024, 14:08
В результате ночной атаки в Хмельницкой области повреждены жилые дома и железнодорожные пути - ОВА 18 сентября 2023, 11:23
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов 14 мая 2023, 12:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте