Из-за деформации полотна остановлено движение поездов между Хмельницким и Каменец-Подольским

Проблемный отрезок сообщения

Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин-Гуменцы Хмельницкой области, было приостановлено сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци на своем канале в Telegram.

Отмечается, что причиной прекращения сообщения стал оползень, в Укрзализныце говорят, что работы по устранению могут длиться несколько суток.

В Укрзализныце изменили ряд маршрутов, которые соединяли Каменец-Подольский и Хмельницкий, это в частности:

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6382 Ларга - Каменец-Подольский (вместо Ларга - Хмельницкий);

6383 Хмельницкий - Нигин (вместо Хмельницкий - Ларга);

6384 Нигин - Гречаны (вместо Ларга - Гречаны).

При этом также уже было ограничено движение поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский, который был остановлен на станции Нигин, что в 10 километрах от Каменец-Подольского, пассажиров пересадили на автобусы.

Пассажиры поезда Киев-Камянец-Подольский Укрзалізниця

В Укрзализныце также сообщили, что ведут переговоры о введении бесплатного автобусного перегона на проблемном участке.

Напомним:

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"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях на период школьных весенних каникул.