Из-за деформации полотна остановлено движение поездов между Хмельницким и Каменец-Подольским
Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин-Гуменцы Хмельницкой области, было приостановлено сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци на своем канале в Telegram.
Отмечается, что причиной прекращения сообщения стал оползень, в Укрзализныце говорят, что работы по устранению могут длиться несколько суток.
В Укрзализныце изменили ряд маршрутов, которые соединяли Каменец-Подольский и Хмельницкий, это в частности:
- 6382 Ларга - Каменец-Подольский (вместо Ларга - Хмельницкий);
- 6383 Хмельницкий - Нигин (вместо Хмельницкий - Ларга);
- 6384 Нигин - Гречаны (вместо Ларга - Гречаны).
При этом также уже было ограничено движение поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский, который был остановлен на станции Нигин, что в 10 километрах от Каменец-Подольского, пассажиров пересадили на автобусы.
В Укрзализныце также сообщили, что ведут переговоры о введении бесплатного автобусного перегона на проблемном участке.
Напомним:
"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях на период школьных весенних каникул.