Spotify за прошлый год выплатил исполнителям 9 миллиардов долларов роялти

Стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителям 9 млрд долл роялти.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в прошлом году 1 250 артистов получили более 1 млн долл роялти за записи и публикации, 11 600 - более 100 тыс долл, а 66 тыс - более 10 тыс долл. Данные цифры втрое больше по сравнению с 2017 годом.

В отчете говорится, что более половины из 66 тыс артистов происходят из стран, где английский не является основным языком.

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По словам вице-президента Spotify Чарли Геллмана, на инди-артистов приходится половина всех уплаченных роялти, а именно 4,5 млрд долл.

Добавляется, что на Spotify стало больше исполнителей, которые по крайней мере выложили музыку на целый альбом и пытаются создать фан-базу. По оценкам компании, на сегодня платформа охватывает около 225 тыс начинающих художников.

Напомним:

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Стриминговый сервис Spotify, согласно новой политике выплат роялти, с 2024 года будет платить артистам только за те песни, которые достигли 1 тыс прослушиваний за предыдущие 12 месяцев.