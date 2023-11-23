Spotify з 2024 року платитиме лише за пісні, які набрали більше 1000 прослуховувань

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Стримінговий сервіс Spotify, відповідно до нової політики виплат роялті, з 2024 року платитиме артистам тільки за ті пісня, які досягнули 1 тис прослуховувань за попередні 12 місяців.

Про це йдеться в блозі компанії.

У компанії зазначають, що нова політика виплат роялті має на меті залучити додатковий 1 млрд дол для нових і професійних артистів.

На сьогодні на стримінговому сервісі є понад 100 млн треків, з який десятки мільйонів були прослухані менш як 1000 разів протягом останнього року і в середньому генерували 0,03 долара на місяць.

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У Spotify додають, що 99,5% усіх стримів – це треки, які мають щонайменше 1000 потоків на рік, і кожен із цих треків зароблятиме більше за цією політикою.

"​​Ми також вважаємо, що ця політика усуне одну стратегію, яка використовується для спроб обдурити систему або приховати штучне потокове передавання, оскільки завантажувачі більше не зможуть генерувати копійки з надзвичайно великого обсягу треків", – пояснюють в компанії.

Ще однією причиною є те, що лейбли та агрегатори вимагають мінімальну суму для зняття коштів (зазвичай від 2-х до 50 доларів за виведення), а банки стягують плату за транзакцію (зазвичай від 1-го до 20 доларів за виведення), ці кошти часто не доходять до завантажувачів.

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Нагадаємо:

Стримінговий сервіс розширив своє партнерство з Google Cloud - буде використовувати великі мовні моделі (LLM), які допомагатимуть підбирати індивідуальні рекомендації на основі того, які користувач слухає подкасти та аудіокниги.