Spotify з 2024 року платитиме лише за пісні, які набрали більше 1000 прослуховувань
Стримінговий сервіс Spotify, відповідно до нової політики виплат роялті, з 2024 року платитиме артистам тільки за ті пісня, які досягнули 1 тис прослуховувань за попередні 12 місяців.
Про це йдеться в блозі компанії.
У компанії зазначають, що нова політика виплат роялті має на меті залучити додатковий 1 млрд дол для нових і професійних артистів.
На сьогодні на стримінговому сервісі є понад 100 млн треків, з який десятки мільйонів були прослухані менш як 1000 разів протягом останнього року і в середньому генерували 0,03 долара на місяць.
У Spotify додають, що 99,5% усіх стримів – це треки, які мають щонайменше 1000 потоків на рік, і кожен із цих треків зароблятиме більше за цією політикою.
"Ми також вважаємо, що ця політика усуне одну стратегію, яка використовується для спроб обдурити систему або приховати штучне потокове передавання, оскільки завантажувачі більше не зможуть генерувати копійки з надзвичайно великого обсягу треків", – пояснюють в компанії.
Ще однією причиною є те, що лейбли та агрегатори вимагають мінімальну суму для зняття коштів (зазвичай від 2-х до 50 доларів за виведення), а банки стягують плату за транзакцію (зазвичай від 1-го до 20 доларів за виведення), ці кошти часто не доходять до завантажувачів.
Нагадаємо:
Стримінговий сервіс розширив своє партнерство з Google Cloud - буде використовувати великі мовні моделі (LLM), які допомагатимуть підбирати індивідуальні рекомендації на основі того, які користувач слухає подкасти та аудіокниги.