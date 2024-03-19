Компания Arricano, которую обвиняли в работе в оккупированном Крыму, выкупает свои акции у Dragon Capital

Arricano Real Estate PLC, которая владеет ТРЦ "Проспект" и "РaйОN" в Киеве, и Dragon Capital достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупает свои акции у Dragon Capital. Целью сделки является введение в компанию нового американского инвестора.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Помимо Dragon Capital, Arricano привлекал иностранные инвестиции от различных международных инвестиционных банков, включая Goldman Sachs и клиентов Morgan Stanley.

Arricano Real Estate PLC владеет четырьмя торгово-развлекательными центрами (ТРЦ) в Киеве, Запорожье и Кривом Роге и является одной из крупнейших по обороту сетей ТРЦ в Украине.

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Dragon Capital - это украинская группа компаний, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Напомним:

В начале 2014 года в Крыму открылся ТРЦ "Южная галерея", который построила Arricano.

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В конце 2023 года СНБО ввел санкции против заказчика строительства ТРЦ "Южная галерея" ООО "Вояж-Крым". Тогда же, по данным Dragon Capital, в СМИ начала распространяться информация о том, что Arricano якобы продолжает работать во временно оккупированном Крыму.

"Компания Arricano не работает в Крыму и, соответственно, я не владею никакими долями компаний, которые имеют бизнес в Крыму", - говорил тогда гендиректор и владелец Dragon Capital Томаш Фиала. Незначительный миноритарный пакет акций (12,5%) не позволял влиять на принятие решений в Arricano.

Команда Dragon Capital прилагала максимум усилий для того, чтобы согласовать с мажоритарным акционером Arricano выход компании, однако не получила такой возможности, отмечал Фиала.