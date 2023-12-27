Про чорний піар та неіснуючий бізнес в Криму

Останніми днями з’явилося багато чорного піару про мене. Розповсюджується неправдива інформація про те, що компанія Arricano, міноритарним пакетом акцій якої я володію опосередковано (12,5%), продовжує працювати у тимчасово окупованому Криму.

Тому я хотів би розставити крапки над "і" для запобігання поширенню подальших маніпуляцій щодо цієї інформації.

По-перше, компанія Arricano не працює в Криму і, відповідно, я не володію ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму.

По-друге, незначний міноритарний пакет акцій не дозволяє мені впливати на ухвалення рішень в Arricano. Наша команда доклала максимум зусиль для того, щоб погодити з мажоритарним акціонером Arricano вихід "Драгон Капітал" з компанії, нехай і на невигідних для нас умовах, проте поки не отримали такої можливості.

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Вважаю, що такий чорний PR вже не вперше є реакцією на мою публічну підтримку свободи слова та заклику до змін, які потрібні для більш швидкої євроатлантичної інтеграції України.

Я щиро радий, що жодне медіа, що входить до списку прозорих і відповідальних, згідно з наявними рейтингами, не розмістило таку неправдиву інформацію.

Разом з тим, інформація з’явилася на багатьох ресурсах, які відомі розміщенням "джинси", і, на превеликий жаль, на державному телемарафоні. Незважаючи на мою відкриту пропозицію надати коментарі до телеканалу "Інтер" через його керівництво та через посадовців, які за моєю інформацією мають безпосередній вплив на інформаційну політику, а також після оприлюднення спростування на нашому сайті та ФБ сторінці 22 грудня, ці закиди продовжились.

Наприкінці лютого 2014 року, під час Майдану, для того щоб українцям надалі не треба було такою високою ціною відстоювати демократію в Україні, ми вирішили інвестувати у незалежні медіа, яких на той момент було дуже мало.

Так заснували журнал та сайт НВ. Через декілька років, коли Віктор Медведчук "зайшов" у склад акціонерів 1+1 та почав за російські гроші скуповувати інформаційні телеканали, перетворюючи їх у проросійську пропаганду, ми посилили свої зусилля, створивши Радіо НВ та інвестувавши в Українську Правду.

Я розумію, що політикам не подобається, коли незалежні медіа розкривають про них і їхнє оточення інформацію, яку хочеться приховати, але без цього Україна не буде демократичною країною з ринковою економікою і не стане членом ЄС та НАТО.

Нашому бізнесу така відкрита та безкомпромісна позиція, на жаль, додає багато клопоту. Але я підписав угоду про невтручання власника до редакційної політики засобів масової інформації і не буду порушувати цю угоду, незважаючи на тиск, який на мене здійснюється чи буде здійснюватися.

Зараз ми усі, від нас, звичайних людей, до Президента, маємо одну мету — посилення українських сил оборони та економіки. Для цього нам потрібна єдність не на словах, а у справах.

За 23 роки роботи в Україні ми залучили в країну понад 5 млрд дол. інвестицій від провідних світових компаній, і я докладу максимум зусиль, щоб усі наші компанії продовжували успішно працювати в Україні, сплачувати сотні мільйонів податків у бюджет і підтримувати ЗСУ — лише у 2023 році сума наших добровільних внесків перевищить 100 млн грн.

Щиро сподіваюся, що у нас буде можливість працювати на користь економіки та робити ще більше для України у наступному році.

Слава Україні!

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