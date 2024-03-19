Meta вдвое уменьшит цену на подписку в Facebook и Instagram на фоне критики

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Компания владелец Facebook и Instagram планирует уменьшить цену за подписку на пользование Instagram и Facebook без рекламы почти вдвое, на фоне значительной критики.

Об этом сообщает Reuters.

Компания ввела подписку на территории Европы в ноябре 2023 года, чтобы соответствовать требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), который ограничивает ее возможности персонализировать рекламу для пользователей без их согласия. При этом, Meta хотела сохранить доходы от основного источника - рекламы.

За нарушение DMA компаниям грозит штраф в размере до 10% от их годового глобального оборота.

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При этом, компания получила много критики за фактическое требование платить деньги за конфиденциальность своей персональной информации.

В компании, в свою очередь, заявили, что модель оплаты стремится сбалансировать противоречивые требования между законами ЕС о конфиденциальности и новым технологическим правилом DMA.

"Мы хотели ускорить этот процесс в течение некоторого времени, потому что нам нужно достичь стабильного состояния ... поэтому мы предложили снизить цену с 9,99 до 5,99 евро за одну учетную запись и 4 евро за любые дополнительные учетные записи", - заявил юрист Meta Тим Ламб на слушаниях в Европейской комиссии.

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Напомним:

Сорок штатов США и Вашингтон призвали компанию Meta бороться с мошенниками, которые похищают аккаунты в Facebook и Instagram, чтобы противостоять "драматическому" всплеску захвата аккаунтов.

Экономическая правда