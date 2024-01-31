Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи – Шмигаль

Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи, на сегодняшний день в хранилищах – около 10 миллиардов кубов газа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Мы проходим этот отопительный сезон впервые в истории Украины на газе собственной добычи", – проинформировал он.

Премьер подчеркнул, что "Нафтогаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.

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"Сейчас в наших хранилищах – около 10 миллиардов кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи", – подчеркнул глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что Украина также проходит нынешнюю зиму со сбалансированной электроэнергосистемой.

Напомним:

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина уже в 2024 году сможет обеспечить себя газом собственной добычи.