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С начала года банки выдали ипотек "єОселя" на 3 миллиарда

Понедельник, 18 марта 2024, 20:47 - Анастасия Жарикова

С начала года по государственной программе ипотек "еОселя" украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего с начала действия программы ипотеки уже получили 8 160 семей на 12,5 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

По данным Минэкономики, с начала года почти 1 000 из оформленных ипотечных кредитов получили военнослужащие и силовики, 174 кредита - педагоги и ученые, 140 - медики. 

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В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 214 кредитов на 356 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 122 военнослужащих и силовики, 18 педагогов, 10 медиков и 7 ученых;
  • кредиты под 7% получили 48 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 5 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (171) и у застройщика (37). Еще 6 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в доме, который строится.

Лидерами по количеству выданных кредитов стали:

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  • Киевская область - 55;
  • Киев - 41;
  • Одесская область - 16;
  • Львовская область - 13; Львовская область - 13;
  • Ровенская область - 10.
 
Минэкономики

Напоминаем:

В феврале к программе "єОселя" присоединились еще пять застройщиков, общее количество которых уже составляет 27 в 13 областях.

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