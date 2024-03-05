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У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників

Вівторок, 5 березня 2024, 15:55 - Артур Крижний
 
GettyImages

У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників, загальна кількість яких вже становить 27 у 13 областях.

Про це повідомила пресслужба Української фінансової житлової компанії.

"У лютому за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва. Таким чином, на первинці доступні вже 64 будинки від 27 забудовників", - йдеться в повідомленні.

Житло можна придбати в будинках, що зводяться у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Серед акредитованих банками-партнерами програми "єОселя" девелоперів є:

  • "Еко-Дім".
  • "Геос".
  • ПП "Альянс новобуд" і ТОВ "Альянс новобуд".
  • "Ріел".
  • "ДБК-Житлобуд".
  • "Роял Хауз".
  • "Креатор-Буд".
  • "Інтергал-Буд".
  • МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".
  • ПП "Будмонтажсервіс".
  • Луцький ДБК.
  • "Простір".
  • "Трест Житлобуд-1".
  • КСМ груп.
  • Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".
  • БК "Орбіта".
  • "Благо Буд".
  • "Комфорт центр Запоріжжя".
  • "Будівельна ініціатива".
  • "Південбудконтракт".
  • "Буча Міськбуд".
  • "Полтавтрансбуд".
  • "АРС-Дім".
  • "Комерцбуд-С".
  • "Промбуд-1".
  • "Діта".

Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк та банк Глобус.

Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку  2071 квартири в готових новобудовах та 166 – в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн. 

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Нагадаємо:

З початку дії програми "єОселя" понад 7600 українських родин отримали іпотечний кредит. Загалом банки видали 11,6 млрд грн іпотечних кредитів.

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