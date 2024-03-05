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У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників, загальна кількість яких вже становить 27 у 13 областях.

Про це повідомила пресслужба Української фінансової житлової компанії.

"У лютому за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва. Таким чином, на первинці доступні вже 64 будинки від 27 забудовників", - йдеться в повідомленні.

Житло можна придбати в будинках, що зводяться у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Серед акредитованих банками-партнерами програми "єОселя" девелоперів є:

"Еко-Дім".

"Геос".

ПП "Альянс новобуд" і ТОВ "Альянс новобуд".

"Ріел".

"ДБК-Житлобуд".

"Роял Хауз".

"Креатор-Буд".

"Інтергал-Буд".

МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".

ПП "Будмонтажсервіс".

Луцький ДБК.

"Простір".

"Трест Житлобуд-1".

КСМ груп.

Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".

БК "Орбіта".

"Благо Буд".

"Комфорт центр Запоріжжя".

"Будівельна ініціатива".

"Південбудконтракт".

"Буча Міськбуд".

"Полтавтрансбуд".

"АРС-Дім".

"Комерцбуд-С".

"Промбуд-1".

"Діта".

Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк та банк Глобус.

Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартири в готових новобудовах та 166 – в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.

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Нагадаємо:

З початку дії програми "єОселя" понад 7600 українських родин отримали іпотечний кредит. Загалом банки видали 11,6 млрд грн іпотечних кредитів.