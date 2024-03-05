У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників
У лютому до програми "єОселя" долучилися ще п’ять забудовників, загальна кількість яких вже становить 27 у 13 областях.
Про це повідомила пресслужба Української фінансової житлової компанії.
"У лютому за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва. Таким чином, на первинці доступні вже 64 будинки від 27 забудовників", - йдеться в повідомленні.
Житло можна придбати в будинках, що зводяться у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Серед акредитованих банками-партнерами програми "єОселя" девелоперів є:
- "Еко-Дім".
- "Геос".
- ПП "Альянс новобуд" і ТОВ "Альянс новобуд".
- "Ріел".
- "ДБК-Житлобуд".
- "Роял Хауз".
- "Креатор-Буд".
- "Інтергал-Буд".
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".
- ПП "Будмонтажсервіс".
- Луцький ДБК.
- "Простір".
- "Трест Житлобуд-1".
- КСМ груп.
- Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".
- БК "Орбіта".
- "Благо Буд".
- "Комфорт центр Запоріжжя".
- "Будівельна ініціатива".
- "Південбудконтракт".
- "Буча Міськбуд".
- "Полтавтрансбуд".
- "АРС-Дім".
- "Комерцбуд-С".
- "Промбуд-1".
- "Діта".
Квартири на стадії будівництва в рамках "єОселі" можна придбати, подавши заяву в Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк та банк Глобус.
Всього за час роботи "єОселі" громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартири в готових новобудовах та 166 – в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.
Нагадаємо:
З початку дії програми "єОселя" понад 7600 українських родин отримали іпотечний кредит. Загалом банки видали 11,6 млрд грн іпотечних кредитів.