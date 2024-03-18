ОГТСУ и оператор ГТС Молдовы будут разрабатывать совместные услуги для заказчиков из ЕС

Делегация "Оператора ГТС Украины" провела встречу с представителями оператора ГТС Молдовы Vestmoldtransgaz и Министерства энергетики Молдовы на счет создания совместного продукта для предоставления услуг заказчикам.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Один из основных вопросов встречи - развитие Трансбалканского направления, в частности - создание совместного продукта для предоставления услуг заказчикам", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что такой продукт будет способствовать увеличению использования мощностей ГТС Украины и Республики Молдова, росту объемов закачки в ПХГ Украины и дальнейшей транспортировке в страны Центральной Европы.

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ОГТСУ и VMTG - члены инициативы Вертикальный коридор, которая объединяет операторов ГТС и СПГ-терминалов Южной, Центральной и Восточной Европы.

В рамках проекта, украинская сторона предлагает не только доступ к транзитным мощностям, но возможность хранить газ в украинских ПХГ для баланса спроса европейских потребителей.

Напоминаем:

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Оператор ГТС Украины присоединился к инициативе создания "Вертикального коридора" для поставок природного газа в в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Молдове и Украине.