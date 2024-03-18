Все разделы
Укр / Рус

ОГТСУ и оператор ГТС Молдовы будут разрабатывать совместные услуги для заказчиков из ЕС

Понедельник, 18 марта 2024, 19:57 - Анастасия Жарикова

Делегация "Оператора ГТС Украины" провела встречу с представителями оператора ГТС Молдовы Vestmoldtransgaz и Министерства энергетики Молдовы на счет создания совместного продукта для предоставления услуг заказчикам. 

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Один из основных вопросов встречи - развитие Трансбалканского направления, в частности - создание совместного продукта для предоставления услуг заказчикам", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что такой продукт будет способствовать увеличению использования мощностей ГТС Украины и Республики Молдова, росту объемов закачки в ПХГ Украины и дальнейшей транспортировке в страны Центральной Европы.

Реклама:

ОГТСУ и VMTG - члены инициативы Вертикальный коридор, которая объединяет операторов ГТС и СПГ-терминалов Южной, Центральной и Восточной Европы. 

В рамках проекта, украинская сторона предлагает не только доступ к транзитным мощностям, но возможность хранить газ в украинских ПХГ для баланса спроса европейских потребителей.

Напоминаем:

Реклама:

Оператор ГТС Украины присоединился к инициативе создания "Вертикального коридора" для поставок природного газа в в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Молдове и Украине.

ГТС Украина Молдова
Реклама:
Материалы по теме
Иностранные трейдеры с начала года импортировали в Украину 60 миллионов кубометров газа 14 марта 2024, 16:57
Новый набсовет "Укрнафты", рекордные дивиденды "ОГТСУ": итоги недели для госкомпаний 12 марта 2024, 16:35
Оператор газотранспортной системы уплатил в госбюджет почти 6 миллиардов дивидендов 1 марта 2024, 15:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте