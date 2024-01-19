ОГТСУ долучився до ініціативи створення "Вертикального коридору" для газопостачання в Європі

Оператор ГТС України приєднався до ініціативи створення "Вертикального коридору" для постачання природного газу в в регіоні Центральної та Південно-Східної Європи, а також Молдові та Україні.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

19 січня оператори інфраструктурних об’єктів у галузі природного газу Молдови (Vestmoldtransgaz) та України (ОГТСУ) на полях зустрічі міністрів Групи високого рівня з енергетичної сполученості Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC) підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Документ закріплює інтенсивну співпрацю між операторами систем транспортування газу та СПГ Греції (такими як DESFA та Gastrade), Болгарії (ICGB, Bulgartrangaz), Румунії (Transgaz), Угорщини (FGSZ) та Словаччини (EUStream) з метою дати скоординовану відповідь на потребу в зміцненні енергетичної безпеки та подальшій диверсифікації джерел постачання.

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Повноцінний запуск "Вертикального коридору" шляхом модернізації газотранспортних мереж вказаних країн дозволить транспортувати газ з півдня на північ і навпаки через європейську мережу транспортування природного газу та СПГ з використанням розширених можливостей, створених за рахунок нових та споруджуваних плавучих установок з регазифікації та зберігання СПГ в регіоні.

Також цей потенціал можна додатково розширити за рахунок використання зазначеної інфраструктури для транспортування відновлюваних газів та водню.

У у липні 2024 року оператори проведуть одночасні зобов’язуючі дослідження ринку щодо розподілу пропускних спроможностей у відповідних точках з’єднання відповідно до Регламенту ЄС CAM, ухваленого Єврокомісією.

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А також виходячи з інтересів користувачів, визначать та оцінять найбільш відповідні та цільові проєкти з розширення потужностей, втілення яких є необхідним для задоволення попиту вздовж маршруту "Вертикального коридору".

Економічна правда