"Нова пошта" запускає "коробкомати", щоб автоматизувати продаж пакування 

Фото: пресслужба НП, Liga

Поштовий оператор "Нова пошта" цього року запустить "коробкомати" – пристрої, що дають змогу автоматизувати продаж пакування.

Про це розповіли у департаменті інновацій НП – R&D, йдеться в матеріалі LIGA.net.

У компанії зазначили, що ця розробка покликана спростити життя всім, хто часто відправляє посилки. "Коробкомат" може продати одну одиницю пакування лише за вісім секунд. Для порівняння: щоб купити одну коробку у відділенні в оператора, клієнт у середньому витрачає одну хвилину.

Ще одна опція – продаж новітніх типів коробок, які можна швидко запакувати без використання скотчу. Запас коробок в одному автоматі – до 100 штук, загалом тут можна придбати чотири різні типи коробок на вагу відправлення до 3 кг.

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Собівартість нової коробки виходить на 30% дорожче, ніж звичайної. Проте – це доповнення до послуги, яке створює додаткову цінність, кажуть в компанії.

Нагадаємо:

"Нова пошта", що входить до групи компаній Nova, у 2023 році збільшила мережу в Україні на 23% - на 5 тис одиниць, до 27 тис.

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