В феврале спрос в Украине на авто китайского производства увеличился более чем на 70%

В течение прошлого месяца украинцы приобрели около 1,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с февралем 2023 года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества: новых - 1005 единиц (+118%); подержанных - 389 (+13%) единиц. Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 2%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 86%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 - 257 единиц;

BYD Song Plus - 110 единиц;

Honda eNS1 - 96 единиц;

Nissan Ariya - 71 единиц;

Honda M-NV - 49 единиц.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 - 120 единиц;

Nissan Ariya - 37 единиц;

Honda eNS1 - 31 единиц;

Toyota BZ4X - 21 единиц;

BYD Song Plus - 18 единиц.

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