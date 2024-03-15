В феврале спрос в Украине на авто китайского производства увеличился более чем на 70%
Пятница, 15 марта 2024, 13:15 -
В течение прошлого месяца украинцы приобрели около 1,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с февралем 2023 года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества: новых - 1005 единиц (+118%); подержанных - 389 (+13%) единиц. Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 2%.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 86%.
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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 - 257 единиц;
- BYD Song Plus - 110 единиц;
- Honda eNS1 - 96 единиц;
- Nissan Ariya - 71 единиц;
- Honda M-NV - 49 единиц.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 - 120 единиц;
- Nissan Ariya - 37 единиц;
- Honda eNS1 - 31 единиц;
- Toyota BZ4X - 21 единиц;
- BYD Song Plus - 18 единиц.
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