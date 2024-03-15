Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в РФ

getty images

Американская корпорация Microsoft направила российским компаниям письмо о том, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на IT-рынке РФ.

Информацию о письме изданию подтвердили в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe). PR-директор Softline Светлана Ащеулова сообщила о получении аналогичной информации и от Amazon.

"В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google", - сказала Ащеулова.

Реклама:

По ее словам, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и т.д. "Мы ожидаем, что приостановка также коснется облачных решений, содержащих эти продукты", - сказала представитель российского разработчика.

В письме Microsoft заявила, что из-за санкций ЕС не сможет поставлять "определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России".

"Microsoft должна прекратить действие этих подписок до 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них", - говорится в письме компании.

Реклама:

Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года. В нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI, CRM и др.), пояснила Ащеулова.

"Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к содержащимся в них данным с 20 марта 2024 года будет невозможно.

Согласно письмам от правообладателей, эти продукты станут недоступными для российских клиентов в связи с требованиями новых положений Регламента ЕС 833/2014, который вводит ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения. Речь может идти обо всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят как запрещенные для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше регламента", - отметила она.

По словам гендиректора компании "Базальт СПО" (разработчик российских операционных систем "Альт") Алексея Смирнова, у каких-то организаций "еще была ранее куплена подписка на продукты Microsoft", какие-то "оплачивали сервисы с зарубежных счетов".

"Использовать сервисы Microsoft, особенно для хранения данных, было недальновидным решением. Риск был, и теперь он реализовался. Это серьезный аргумент для организаций, которые избегают перехода на российское ПО и сервисы", - сказал он.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Microsoft объявила о приостановлении продаж продуктов и услуг в России. Сообщалось, что Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России

В августе прошлого года стало известно, что компания перестанет продолжать подписки на Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративным клиентам в России после 30 сентября из-за санкций.

Экономическая правда