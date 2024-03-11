Укрзализныця запускает онлайн-продажу билетов в еще две страны ЕС

УЗ

"Укрзализныця" начинает онлайн-продажу билетов на еще одно международное сообщение - в Австрию и Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Переводим еще одно важное международное сообщение в прозрачный онлайн! 18 марта Укрзализныця начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина - Австрия и обратно.

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Купить билеты можно будет через приложение УЗ, а для прямого поезда Киев - Вена понадобится верификация аккаунта через Дію.Підпис.

"Шаг за шагом оцифровываем наши сервисы и делаем их удобными для клиентов. После длительной и непростой работы работы нам удалось достичь договоренностей с Венгрией и Австрией по онлайн-продаже билетов на поезда", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, после реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступными онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие.

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Опыт на маршруте Киев - Варшава продемонстрировал, что это достаточно мощный предохранитель от перекупов.

На втором этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина - Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев - Будапешт - Вена и Чоп - Будапешт - Вена.

Прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Для приготовлений к продаже билетов онлайн УЗ с 12 марта временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев - Вена - Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта.

"Ограничение продлится непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда Чоп - Вена - Чоп. По состоянию на сейчас, билеты на поезд Чоп - Вена и обратно доступны фактически на все даты", - добавили в компании.

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