Из-за технических нарушений в Киеве некоторое время были обесточены 58 тысяч абонентов
Воскресенье, 17 марта 2024, 14:48 -
Из-за технических нарушений в электросетях обесточивались две подстанции 110 кВ. Было отключено 58 тысяч абонентов и оборудование водоканала.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В минэнерго отметили, что всех потребителей включили в резервную линию питания.
При этом отмечают, что проблем в энергосистеме не наблюдается, в резерве достаточно мощностей на покрытие потребностей пользователей и предприятий.
Реклама:
В сутки планируется коммерческий импорт 3900 МВт ч, также экспорт - до 2000 МВт ч.
Напомним:
15 марта в с 14:30 по 17:00 в ответ на запрос Польши, Украина принимала излишки электроэнергии, стабилизируя энергосистему Польши.
Реклама:
Реклама: