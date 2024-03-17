Из-за технических нарушений в Киеве некоторое время были обесточены 58 тысяч абонентов

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Из-за технических нарушений в электросетях обесточивались две подстанции 110 кВ. Было отключено 58 тысяч абонентов и оборудование водоканала.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В минэнерго отметили, что всех потребителей включили в резервную линию питания.

При этом отмечают, что проблем в энергосистеме не наблюдается, в резерве достаточно мощностей на покрытие потребностей пользователей и предприятий.

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В сутки планируется коммерческий импорт 3900 МВт ч, также экспорт - до 2000 МВт ч.

Напомним:

15 марта в с 14:30 по 17:00 в ответ на запрос Польши, Украина принимала излишки электроэнергии, стабилизируя энергосистему Польши.

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