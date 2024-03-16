Україна на запит Польщі приймала надлишок електроенергії, стабілізуючи систему

15 березня у з 14:30 по 17:00 у відповідь на запит Польщі, Україна приймала надлишки електроенергію, стабілізуючи енергосистему Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергретики.

Загальний обсяг прийнятної електроенергії становить 1000 МВт год.

Українська енергосистема залишається збалансованою на добу планується комерційний експорт та імпорт електроенергії.

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При цьому, в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Для покриття потреб споживачів задіяно резерви тепло- та гідрогенерації. Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії, - зазначають в Міненерго.

Нагадаємо:

В українській енергосистемі 11 березня знову виник профіцит електроенергії, надлишки передавали до Польщі.

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