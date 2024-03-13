"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на шкільні весняні канікули

Фото: УЗ

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси в найбільш затребуваних напрямках на період шкільних весняних канікул.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

На весняних канікулах країною курсуватимуть такі додаткові поїзди:

поїзд № 159/160 Київ – Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця відправлятиметься в ту ж дату о 08:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

поїзд № 191/192 Київ – Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 07:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

поїзд № 255/256 Київ – Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 07:50. З Рахова поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

поїзд № 192 Львів – Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

поїзд № 195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 07:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд № 91, який прибуде до столиці о 06:19.

поїзд № 201/202 Харків – Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

поїзд № 203/204 Дніпро – Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Також "Укрзалізниця" виділила майже 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення в березні. На такі поїздки треба подавати заявку за 35 днів до відправки поїзда.

Реклама:

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочне онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення – до Австрії та Угорщини.







Реклама: