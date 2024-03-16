Украина на запрос Польши принимала избыток электроэнергии, стабилизируя систему

15 марта в с 14:30 по 17:00 в ответ на запрос Польши, Украина принимала излишки электроэнергии, стабилизируя энергосистему Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергретики.

Общий объем принятой электроэнергии составляет 1000 МВт ч.

Украинская энергосистема остается сбалансированной на сутки планируется коммерческий экспорт и импорт электроэнергии.

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При этом, в аварийный краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС. Для покрытия потребностей потребителей задействованы резервы тепло- и гидрогенерации. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии, - отмечают в Минэнерго.

Напомним:

В украинской энергосистеме 11 марта снова возник профицит электроэнергии, излишки передавали в Польшу.

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