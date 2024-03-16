Украина на запрос Польши принимала избыток электроэнергии, стабилизируя систему
Суббота, 16 марта 2024, 11:28 -
15 марта в с 14:30 по 17:00 в ответ на запрос Польши, Украина принимала излишки электроэнергии, стабилизируя энергосистему Польши.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергретики.
Общий объем принятой электроэнергии составляет 1000 МВт ч.
Украинская энергосистема остается сбалансированной на сутки планируется коммерческий экспорт и импорт электроэнергии.
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При этом, в аварийный краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС. Для покрытия потребностей потребителей задействованы резервы тепло- и гидрогенерации. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии, - отмечают в Минэнерго.
Напомним:
В украинской энергосистеме 11 марта снова возник профицит электроэнергии, излишки передавали в Польшу.
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