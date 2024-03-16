На следующей неделе Украина ожидает первый транш из 50 миллиардов евро от ЕС - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе Украина ожидает первый транш по программе Ukraine Facility, запланированная сумма составляет 4,5 млрд евро, также на следующей неделе ожидается привлечение средств от МВФ.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"В этом году мы ожидаем получить 5,6 миллиарда гривен от МВФ", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что на следующей неделе Украина ожидает следующий транш от МВФ, а также первый транш по четырехлетней программе ЕС Ukraine Facility, ранее сообщалось, что в марте по программе ЕС Украина получит 4,5 млрд евро.

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Напомним:

Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках инструмента Ukraine Facility. Общий объем предусмотренных льготных средств - 6 миллиардов евро.

Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также учреждение механизма Ukraine Facility - четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

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