Україна отримає від Євросоюзу 6 мільярдів євро перехідного фінансування 

Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України в межах інструменту Ukraine Facility. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів – 6 мільярдів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету вже у березні. Решту з цієї суми – 1,5 млрд євро – Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

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Інфографіка: Мінфін

"Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024-2027 років. Наша плідна співпраця з європейськими інституціями продовжує сприяти посиленню макрофінансової стабільності України, подальшому економічному зростанню та наближенню до повноцінного членства в ЄС", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у плані України.

Нагадаємо:

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Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.