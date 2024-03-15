УЗ назначила еще один дополнительный рейс на школьные весенние каникулы
Пятница, 15 марта 2024, 20:27 -
"Укрзализныця" объявила о назначении еще одного дополнительного поезда на период школьных каникул: на 23 марта назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева в 6:50 и прибывать во Львов в 13:07.
В обратном направлении, из Львова, он будет отправляться в тот же день в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.
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Билеты уже в продаже, добавили в УЗ.
Напомним:
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях на период школьных весенних каникул.
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Экономическая правда
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