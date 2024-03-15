Акции владельца брендов Reserved и Sinsay упали на 35% после обвинений в фиктивном выходе из РФ

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Акции польского ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp и Sinsay) упали на более чем 35% после публикации отчета Hindenburg Research, в котором LPP обвинили в том, что он фиктивно продать бизнес в РФ и мог сохранить контроль над предприятиями в стране. LPP назвал отчет дезинформационной атакой.

Об этом пишет Bloomberg.

Во время торгов в Варшаве акции LPP упали на 35,5% после публикации отчета Hindenburg Research. Падение стоимости акций компании оказалось крупнейшим за ее историю и уничтожило почти 3 млрд долл капитализации, отмечает агентство.

LPP SA владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

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В своем отчете Hindenburg Research заявляет, что LPP не полностью ушла из России после начала полномасштабной войны в Украине.

В 2022 году LPP заявляла, что продала российские активы китайской компании FES Retail. LPP сообщала, что приостановила поставки своей продукции и инвестиции в Россию. До начала большой войны в Украине российский рынок был для LPP крупнейшим после Польши, пишет Bloomberg.

Hindenburg Research утверждает, что FES Retail зарегистрировали в Дубае за день до того, как LPP объявила о сделке по продаже российского бизнеса. Инвесторы-активисты заявили, что бывший топ-менеджер LPP, имя которого не раскрывают, назвал сделку "прикрытием для правды" о том, что российский бизнес компании не продали, и что предприятия ритейлера в России "напрямую контролируют штаб-квартира и совет директоров LPP".

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Также Hindenburg Research утверждает, что ее "тайные покупатели" нашли в магазинах в Москве и Петербурге одежду, которая была идентична по дизайну и кодам новым коллекциям в онлайн-каталогах LPP в Польше.

Hindenburg Research связывает высокие показатели в финансовой отчетности LPP с этими обстоятельствами. По версии инвесторов-активистов, ритейлер мог маскировать продажу активов в России, манипулируя бухгалтерской отчетностью.

Они заявили, что, согласно отчету, более двух третей роста выручки в 2022-2023 годах пришлось на раздел "другое" - это 732 млн долл, что составляет 20% от общей суммы, хотя в предыдущие три года он не превышал 2%.

LPP в ответ заявила, что отчет Hindenburg Research - часть "организованной дезинформационной атаки", которую готовили в течение пяти месяцев и которая направлена на снижение стоимости акций ритейлера, пишет Rzeczpospolita.

Компания сообщила, что ранее обращалась по этому поводу в МИД Польши и налоговые органы. Комиссия по финансовому надзору Польши сообщила, что анализирует ситуацию, как и всякий раз, когда появляются сомнения по поводу обязательств компаний по раскрытию информации или подозрения в манипулировании акциями.

Hindenburg Research - это так называемая компания-шортселлер. Ее основным заработком является проведение расследований, по итогам которых они ожидают падения акций компании, работу которой они расследуют. В Hindenburg этого не скрывают. В то же время сказать, что Hindenburg может оговаривать компании, чтобы заработать на падении их акций, было бы несправедливо. Чтобы в дальнейшем зарабатывать, ей нужно иметь хорошую репутацию, поэтому она не заинтересована в обнародовании откровенной лжи.

Экономическая правда