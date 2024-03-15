ОГХК начала поставки сырья в страны ЕС и США

Объединенная горно-химическая компания за последние месяцы заключила контракты на еще 80 тысяч тонн для конечных потребителей в ЕС и контрагентов в США.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

В ОГХК отметили, что несмотря на трудности и риски военного времени, в прошлом году компании удалось отгрузить более 102 тыс. тонн продукции. Плановые объемы поставок на 2024 год уже достигли 200 тыс тонн.

"Благодаря эффективным подходам и налаживанию коммуникации с потенциальными покупателями, за 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года АО "ОГХК" подписало контрактов на еще ~ 80 тыс. тонн. Это был тяжелый период. Главные вызовы пришлись на последние 5 месяцев", - первый заместитель председателя правления Егор Перелыгин.

Реклама:

Сейчас в компании полностью отсутствуют долги по заработной плате и электроэнергии. Компания также смогла привлечь серию предоплат за готовую продукцию от стабильных игроков на рынке и открыть новые пути поставки для конечных потребителей мирового уровня.

"Мы интегрировали функции координации и управления логистикой в коммерческом блоке, стали более гибкими и сделали акцент на индивидуальном подходе к стратегическим клиентам. Как результат - открыли бренд "ОГХК" для известных конечных потребителей в Италии, Испании и Германии", - добавил Перелыгин.

Также в ОГХК отметили, что по результатам второго квартала, рутил и циркон предприятия могут стать абсолютно регулярными и ключевыми компонентами в сырьевых портфелях крупных переработчиков в Италии, Испании и Германии.

Реклама:

В то же время стратегическими партнерами по ильменитовому концентрату ОГХК остаются компании в США и Чехии.

"Также открываем экспортные "двери" для ильменита Иршанского ГОКа одному из крупнейших конечных потребителей в Северной Америке", - сообщил Перелыгин.

Напоминаем:

В ФГИУ заявляли, что в планы большой приватизации ФГИУ вошли три государственные компании: "Объединенная горно-химическая компания ("ОГХК"), "Одесский припортовый завод" ("ОПЗ") и "Центрэнерго".