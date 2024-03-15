АМКУ разрешил МХП открыть компанию в Саудовской Аравии

Антимонопольный комитет Украины 14 марта, разрешил компании бизнесмена Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (MHP SE) создать птицефабрику в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение компаниям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (г. Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия) и MHP SE (г. Лимасол, Республика Кипр) на создание совместного предприятия в городе Эр-Рияд Королевства Саудовской Аравии", - говорится на сайте АМКУ.

В сентябре прошлого года МХП заключил акционерное соглашение о создании совместного предприятия с Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) - дочерней компанией Tanmiah Food Company - ведущего поставщика мяса птицы и другой мясной продукции на Ближнем Востоке.

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Согласно ей, DHV будет принадлежать 55% акций, а МХП - 45% акций совместного предприятия.

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В январе Антимонопольный комитет разрешил агрохолдингу "МХП" приобрести акции ООО "Овощная казна", занимающегося переработкой и консервированием овощей.

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