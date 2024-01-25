Антимонопольний комітет дозволив МХП придбати компанію з переробки овочів

Антимонопольний комітет дозволив агрохолдингу "МХП" придбати акції ТОВ "Овочева скарбниця", що займається переробкою та консервуванням овочів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл ПрАТ "МХП" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Овочева скарбниця", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі правління товариства", - повідомляє Антимонопольний комітет.

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ТОВ "Овочева скарбниця" створено у 2014 році з виробничими потужностями в смт Бородянка Київської області. Спеціалізується на переробці та консервуванні фруктів і овочів, виробництві готової їжі та страв, неспеціалізованій оптовій торгівлі.

Підприємство володіє ТМ "Слов'янка", під якою продає чищену, нарізану і вакуумовану овочеву продукцію в низці торгових мереж України.

Розмір статутного капіталу ТОВ "Овочева скарбниця" - 100 тис. грн. Підприємство належало Сергію Дубініну, у минулому - директору ТОВ "МХП Фудсервіс".

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"МХП", найбільший виробник курятини в Україні, за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток 67 млн доларів порівняно зі збитками 89 млн доларів у першому півріччі 2022-го, а його виручка зросла на 35% - до 1,555 млрд доларів.