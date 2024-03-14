Иностранные трейдеры с начала года импортировали в Украину 60 миллионов кубометров газа

В украинскую газотранспортную систему за первые два месяца года иностранные трейдеры закачали 60 миллионов кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Иностранные заказчики продолжают транспортировать природный газ в Украину, несмотря на военные вызовы. За январь-февраль 2024 года в Украину поступило более 60 млн куб. м газа, в основном в режиме short-haul", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации аукционных платформ, трейдеры активно бронируют мощности соседних операторов ГТС на второй-третий кварталы года для транспортировки газа в Украину.

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Гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа считает, что ранний старт транспортировки иностранного газа в Украину является положительной оценкой деятельности компании.

"Положительные выводы прошлогоднего стресс-теста ГТС и ПХГ, инициированного Министерством энергетики Украины, мы подтвердили стабильной и надежной работой во время этой зимы.

Оператор ГТС Украины доказал европейским трейдерам, что является прогнозируемым и надежным партнером, который четко и оперативно выполняет свои обязательства, делая важный вклад в энергетическую безопасность Европы", - добавил Липпа.

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Напоминаем:

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) перечислил в государственный бюджет 5,4 миллиарда гривен авансового платежа по дивидендам по итогам работы в 2023 году.





