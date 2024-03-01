Оператор газотранспортної системи сплатив в держбюджет майже 6 мільярдів дивідендів

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) перерахував до державного бюджету 5,4 мільярда гривень авансового платежу по дивідендах за підсумками роботи у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Це перша частина суми. Загалом за результатами 2023- го року ОГТСУ сплатить в державний бюджет рекордну суму за всю історію компанії, починаючи з моменту створення у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Друга частина дивідендів за 2023 рік буде сплачена у терміни, встановлені чинним законодавством України.

Реклама:

У 2023 році Оператор газотранспортної системи України на 33% скоротив використання паливного газу та на 59% – технологічні витрати. Це дозволило додатково заощадити понад 3 млрд грн.

Нагадаємо:

5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.

Реклама: