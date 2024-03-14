єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонты жилья достиг 4 миллиардов

По программе компенсации средств на ремонт поврежденного войной жилья "єВідновлення" государство выплатило 4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Эти средства в рамках государственной помощи получили более 43 тысяч украинцев.

Всего в рамках программы за помощью обратились чуть более 78,5 тысяч человек. Больше всего заявлений поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

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Кроме этого, государственную компенсацию за полностью уничтоженное жилье - жилищные сертификаты - получили уже 4250 украинцев, а 1260 из них - уже приобрели новое жилье.

Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,8 млн грн.

За жилищными сертификатами больше всего людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

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Напоминаем:

В "Дії" объявили о запуске нового этапа программы "єВідновлення" - теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке.