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Вице-президент "Лукойла", внезапно скончавшийся накануне, совершил самоубийство - росСМИ

Четверг, 14 марта 2024, 12:20 - Артур Крыжный
 
Виталий Робертус

Вице-президент российского "Лукойл" Виталий Робертус, о смерти которого сообщили 13 марта, совершил самоубийство в своем кабинете.

По данным российского СМИ, незадолго до смерти Робертус жаловался на самочувствие и попросил таблетки от головной боли, после чего ушел в свой кабинет.

"Оттуда он не выходил несколько часов, на телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил самоубийство и умер от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет", — пишет издание.

Напомним:

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Вице-президент российской нефтегазовой компании "Лукойл" Виталий Робертус умер на 54 году жизни. Он стал четвертым топ-менеджером компании с начала полномасштабной войны, который умер.

Лукойл РФ
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