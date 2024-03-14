Нефть дорожает из-за высокого спроса в США и атак на российские НПЗ

Цены на нефть растут на фоне устойчивого спроса в США после того, как запасы бензина достигли трехмесячного минимума, и беспокойства относительно поставок из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что майские фьючерсы нефти марки Brent поднялись на 0,11 долл до 84,14 долл за баррель, тогда как апрельские цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,1 долл до 79,82 доллара за баррель.

Оба контракта выросли примерно на 3% до четырехмесячного максимума 13 марта из-за повышенного прогноза спроса в США и повышенного геополитического риска.

Реклама:

"Сильный экспорт продуктов из США привел к падению запасов бензина до трехмесячного минимума. Рынок также отреагировал на усиление геополитических рисков после того, как украинский беспилотники атаковали российский нефтеперерабатывающие заводы", - сообщили аналитики ANZ.

По данным управления энергетической информации (EIA), запасы бензина в США сокращаются шестую неделю подряд, упав на 5,7 млн баррелей до 234,1 млн баррелей, что втрое превышает ожидания по сокращению в 1,9 млн баррелей.

Что касается поставок, украинские беспилотники наносили удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что повлекло пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Реклама:

Напомним:

За два дня украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что привело к повреждению 12% мощностей по переработке нефти.