Россияне ночью атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковщины
В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"Сегодня ночью враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области", - говорится в сообщении.
На части объектов уже проводят восстановительные работы.
Также накануне неоднократным вражеским обстрелам подверглись Волчанск (повреждены 11 магазинов, частные дома, 5 многоквартирных домов), Купянск и Куриловка (также повреждены дома).
Пострадавших среди гражданских нет.
Напоминаем:
В результате атак россиян 13 марта в Кривом Роге были отключения потребителей от газоснабжения. В Сумах после атаки вражеского дрона без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов.