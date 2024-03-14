Россияне ночью атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковщины

В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня ночью враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

На части объектов уже проводят восстановительные работы.

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Также накануне неоднократным вражеским обстрелам подверглись Волчанск (повреждены 11 магазинов, частные дома, 5 многоквартирных домов), Купянск и Куриловка (также повреждены дома).

Пострадавших среди гражданских нет.

Напоминаем:

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В результате атак россиян 13 марта в Кривом Роге были отключения потребителей от газоснабжения. В Сумах после атаки вражеского дрона без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов.