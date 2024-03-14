Все разделы
Укр / Рус

Россияне ночью атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковщины

Четверг, 14 марта 2024, 09:18 - Анастасия Жарикова

В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня ночью враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

На части объектов уже проводят восстановительные работы.

Реклама:

Также накануне неоднократным вражеским обстрелам подверглись Волчанск (повреждены 11 магазинов, частные дома, 5 многоквартирных домов), Купянск и Куриловка (также повреждены дома). 

Пострадавших среди гражданских нет.

Напоминаем:

Реклама:

В результате атак россиян 13 марта в Кривом Роге были отключения потребителей от газоснабжения. В Сумах после атаки вражеского дрона без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов.

война инфрастуктура
Реклама:
Материалы по теме
Российские атаки оставили без тепло- и газоснабжения часть потребителей в двух областях 13 марта 2024, 10:59
В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы и возник пожар 13 марта 2024, 09:00
"Теперь понимаю, почему до большой войны никто в "трезвом состоянии" не заходил в ВПК". Совладелец AeroDrone Дмитрий Шимкив 13 марта 2024, 08:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте