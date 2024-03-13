Російські атаки залишили без тепло- та газопостачання частину споживачів у двох областях

Внаслідок атак росіян 13 березня у Кривому Розі є відключення споживачів від газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"У м. Кривий Ріг після ракетного удару відключено від газопостачання 430 споживачів газу у багатоповерхівках", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у Сумах після атаки ворожого дрона без теплопостачання лишаються 16 багатоквартирних будинків.

Реклама:

Водночас через негоду у Хмельницькій області знеструмлено понад 3,5 тисячі споживачів у 14 населених пунктах.

Також через складні метеоумови без світла залишилися 8 населених пунктів на Київщині. Тривають відновлювальні роботи.

Нагадуємо:

Реклама:

Напередодні нічні обстріли спричинили нові пошкодження мереж обленерго у 4 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській.