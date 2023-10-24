В России - очередная смерть топ-менеджера энергетической отрасли

Вторая по объемам нефтедобычи в России компания "Лукойл" сообщила о смерти председателя совета директоров Владимира Некрасова.

Об этом говорится в заявлении на сайте нефтяной компании, сообщает Forbes Russia.

Некрасову было 66 лет. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, уточнили в компании.

Напоминаем:

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С начала 2022 года в России при невыясненных обстоятельствах погибли порядка 40 топ-менеджеров, бизнесменов и других российских управленцев, в некоторых случаях - вместе с их семьями.

Отдельной строкой стоит волна смертей топ-менеджеров энергетической отрасли РФ, которая также началась в 2022 году.

Что касается "Лукойла", в начале августа 2022 года из окна Центральной клинической больницы выпал вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

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Череда смертей коснулась также бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина, который умер в мае 2022 года в подмосковных Мытищах, предварительно после антипохмельного сеанса с шаманами.

Среди топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний России можно также вспомнить Леонида Шульмана. В январе 2022 года в элитном поселке Ленинградской области 60-летнего главу транспортной службы "Газпром инвест" обнаружили мертвым.

25 февраля 2022 года нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Полиция предварительно установила, что мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала записка.

18 апреля 2022 года в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его дочь и жену. Тела нашли в квартире на Университетском проспекте – их обнаружила родственница, которая не смогла дозвониться несколько дней до Аваевых.

21 апреля 2022 года бывший топ-менеджер компании "Новатек" Сергей Протосеня, его жена и дочь были найдены мертвыми в Испании. Их тела были обнаружены в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона). Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и жил во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.

В июле 2022 года в пригороде Петербурга обнаружено тело 61-летнего Юрия Воронова, главы транспортной компании "Астра Шиппинг", занимавшейся арктическими подрядами "Газпрома". Воронова обнаружили в бассейне с простреленной головой.

Одна из последних смертей случилась весной 2023 года - первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго" Игорь Шкурко был найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.