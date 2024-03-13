Дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в России – источник
Среда, 13 марта 2024, 11:14 -
В ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.
Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ
Детали: По данным источника УП, эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые ранее начала спецслужба.
Прямая речь: "Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые агрессор направляет непосредственно на войну, на убийства украинских граждан".
Реклама:
Реклама: