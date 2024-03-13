Ищут дополнительные источники средств: в России хотят увеличить доходы от приватизации в 100 раз

Министерство финансов РФ предлагает скорректировать плановый объем поступлений в бюджет в 2024 году от приватизационных сделок - до не менее 100 миллиардов рублей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете - чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать", - заявил министр финансов Антон Силуанов.

В декабре 2023 года он сообщал, что Минфин внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний, Речь идет примерно о 30 компаниях, где доля государства превышает 50%. Минфин предложил сократить долю участия до контрольного пакета.

Реклама:

"Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его", - сообщил министр.

Также существует много компаний, в которых Россия имеет долю "под 100%", при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы.

Агентство указывает, что приватизация в России в последние годы не является существенным источником покрытия дефицита бюджета - потенциальные крупные сделки обсуждаются, но до их реализации не доходит.

Реклама:

В прошлом году в бюджет РФ от приватизации поступило 29 млрд рублей.

Читайте также: "Лучшие "черные лебеди" прилетают от Малыша и Буданова". Что происходит с российской экономикой на третий год большой войны?

Напоминаем:

Российские власти собираются изменить систему налогообложения для физлиц и компаний, которые получают высокие доходы, чтобы те платили больше в бюджет.