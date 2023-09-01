Всі розділи
Укр / Рус

Lifecell можуть оштрафувати за неготовність мережі до блекаутів

П'ятниця, 1 вересня 2023, 14:16 - Ігор Пилипів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) може оштрафувати мобільного оператора "lifecell" за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.

Про це повідомляє пресслужба НКЕК. 

Зазначається, що крайня перевірка НКЕК мереж ТОВ "Лайфсел" у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком менш ніж 50% критично важливих об’єктів з необхідного мінімуму в умовах 3-добового блекауту.

Мобільний оператор має 20 днів, щоб усунути дані порушення і виконати припис за результатами перевірки.

Реклама:

У разі невиконання розглядатиметься питання щодо накладення штрафних санкцій на оператора згідно нормами Закону про електронні комунікації.

Загалом з січня 2023 року регулятор провів 8 позапланових перевірок операторів щодо виконання вимог розпоряджень  національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які були виданні на виконання вимог рішення РНБО, у низці областей України, зокрема:

  • ПрАТ "Київстар" у Київській, Львівській, Одеській;
  • ПрАТ "ВФ Україна" у Київській, Львівській, Одеській;
  • ТОВ "лайфселл" у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській.

В ході проведення відповідних заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку. Детально з результатами заходів державного нагляду, зокрема усіх вищезгаданих перевірок, можна ознайомитися тут.

Реклама:

Також читайте: Чи готові мобільні оператори до складної зими та що буде з національним роумінгом. Інтервʼю з Мінцифри

Економічна правда

мобільний зв'язок lifecell війна
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Чи готові мобільні оператори до складної зими та що буде з національним роумінгом. Інтервʼю з Мінцифри 16 серпня 2023, 17:00
Домашні проблеми "роумінгу як вдома" 11 серпня 2023, 13:32
Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік 10 липня 2023, 18:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті