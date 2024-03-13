Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters

Правительство Италии ведет переговоры с китайским автопроизводителем Chery Auto в рамках усилий по привлечению еще одного крупного автопроизводителя в страну в дополнение к Stellantis и увеличению национального производства автомобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Италия хочет нарастить национальное производство автомобилей до 1,3 миллиона единиц в год с уровня ниже 800 тысяч в 2023 году и уже ведет переговоры со Stellantis, единственным крупным автопроизводителем страны, по увеличению производства группы до одного миллиона единиц в год до конца десятилетия.

В общем последний раз в стране производили миллион авто в год в 2017 году.

Реклама:

Министр промышленности Адольфо Урсо заявил, что Италия хочет, чтобы второй производитель добавил около 300 тыс автомобилей к национальному производству.

В случае успеха переговоров Chery станет одним из первых китайских автопроизводителей с европейским производственным присутствием, что усилит конкуренцию с местными производителями традиционных автомобилей, особенно в сегменте электромобилей.

Урсо также заявил, что в прошлом месяце Италия провела переговоры с Tesla и с тремя неизвестными китайскими автопроизводителями, представители которых посетили Италию в прошлом году, чтобы оценить потенциальные инвестиционные возможности.

Реклама:

Один из двух источников сказал, что Chery на данный момент является тем вариантом, на который Рим "делает ставку больше всего".

Представитель министерства промышленности Италии отказался от комментариев.

Управляющий директор Chery Europe Йохен Туэтинг сказал Reuters, что китайский автопроизводитель ожидает, что продажи в Европе будут достаточно высокими, чтобы поддерживать местный сборочный завод.

"Мы изучаем различные возможности по всей Европе, чтобы найти потенциальную организацию местного производства в будущем. Сейчас мы ведем обсуждения в нескольких местах по всей Европе", - сказал Туэтинг.

Источник в отрасли сообщил, что Chery рассматривает либо реконструкцию существующего завода, либо строительство нового в Италии, но также оценивает другие варианты в Европе, включая бывший завод Nissan в Барселоне.

Напоминаем:

В 2023 году продажи китайских автомобилей в России, похоже, достигли пика, поскольку внутреннее производство восстанавливается после ухода западных автопроизводителей, но недавний рост на рынке может остановиться, поскольку высокие затраты на импорт и процентные ставки начинают "кусаться".