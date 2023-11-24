Продажі китайських автомобілів в Росії досягли піку – Reuters

reuters

Продажі китайських автомобілів в Росії, схоже, досягли піку, оскільки внутрішнє виробництво відновлюється після відходу західних автовиробників, але недавнє зростання на ринку може зупинитися, оскільки високі витрати на імпорт і процентні ставки починають "кусатися".

Про це пише Reuters.

Агентство пише про перші ознаки того, що російський автомобільний ринок і роль Китаю на ньому стабілізувалися після майже двох років потрясінь, спричинених санкціями, накладеними на РФ, і раптовим виходом західних компаній після вторгнення РФ в Україну.

Але сектор, який у 2022 році зазнав падіння продажів майже на 60%, а виробництво впало до пострадянського мінімуму, все ще далекий від рівнів, що передували вторгненню. Продажі та виробництво у 2023 році будуть одними з найнижчих за останні 10 років, додає видання.

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До вторгнення в лютому 2022 року китайські автомобілі становили менше 10% російського ринку. У серпні цього року частка продажів китайських брендів сягнула піку - майже 56%, свідчать дані аналітичного агентства "Автостат" та його партнера - консалтингової компанії PPK.

Зараз цей відсоток вирівнявся, і китайські бренди продають близько 60 тис одиниць щомісяця, починаючи з серпня, що відповідає частці 53% у вересні. Продажі включають імпортні автомобілі та автомобілі, вироблені в Росії.

Китайські автовиробники, такі як Haval, Chery і Geely, заробляють на відході західних гравців, які домінували на ринку до вторгнення в Україну, демонструючи зростаючу залежність РФ від Пекіна і посилення економічних зв'язків з Китаєм, оскільки Захід уникає Росії через війну.

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За даними китайської митниці, Росія піднялася з 11-го місця і стала найбільшим експортним ринком Китаю для автомобілів, досягнувши в січні-жовтні 9,4 мільярда доларів. За аналогічний період минулого року експорт автомобілів до Росії становив 1,1 млрд дол.

Загалом, щомісячні продажі автомобілів в Росії зараз більш ніж удвічі перевищують показники минулого року, згідно з даними "Автостату". А окремі дані Росстату свідчать, що виробництво автомобілів у вересні було майже втричі вищим у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що підкреслює часткове відновлення сектору.

Економічна правда